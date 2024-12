Grupa PZU może inwestować w polski sektor bankowy nie tylko na zasadach właścicielskich, ale poprzez zakup obligacji AT1 lub T2, zapowiedział prezes PZU Życie Jarosław Mastalerz.

„My chcemy zainwestować w polskie banki, ale nie poprzez bycie akcjonariuszem, tylko przez to, co robią ubezpieczyciele w Europie, będąc aktywnym inwestorem w [obligacje] AT1, T2. Oczywiście, w zależności od tego, jak to będzie korzystne, bo kapitał też lokujemy na T2” – powiedział Mastalerz podczas rozmowy z dziennikarzami.

Zapowiedział też, że zakupy będą dotyczyły raczej polskiego rynku.

„W ubezpieczeniach możemy być bardziej międzynarodowi. Jeśli chodzi o naszą działalność w zakresie bankowym, to chcemy pokazać, że pozwalamy kupić produkt, który jest mieszaną ekspozycją, trochę ubezpieczeniową, trochę bankową” – stwierdził Mastalerz.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na GPW. Grupa posiada 42% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32% w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Aktywa pod zarządzanie wynoszą ponad 111 mld zł.

Źródło: ISBnews