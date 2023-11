Osiągnięcie przez PZU 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń, założone w strategii na lata 2021-2024, jest w zasięgu grupy, ocenił wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik w rozmowie z ISBnews.tv.

„Jesteśmy na dobrej drodze, by osiągnąć przychody z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł w 2024 roku, jak założyliśmy w strategii. To nie będzie łatwa droga i choć będzie wymagała dużo wysiłku i w IV kwartale, i całym przyszłym roku, to jest to cel w naszym zasięgu” – powiedział Kulik ISBnews.tv.

Przychody z ubezpieczeń wyniosły 19,72 mld zł w I-III kw. 2023 r (+8,6% r/r). Celem wyznaczonym w obowiązującej do końca 2024 roku strategii jest 28 mld zł.

„Żeby zrealizować ten cel, musimy rosnąć rok w rok o około 10%. To jest ten wymiar wyzwania, jakie przed nami stoi, podobnie jeśli chodzi o przychody w sektorze usług zdrowotnych” – dodał.

„Pomimo tych bardzo dobrych wyników nie jest tak, że w każdym z wymiarów strategii Grupy PZU na 2024 rok czujemy się komfortowo. Część tych celów jest w moim odczuciu celami bardzo ambitnymi. Jestem jednak przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze” – podkreślił.

Zaznaczył, że w tym roku PZU miało do czynienia z sytuacją niestandardową, bo grupa notowała wzrosty w niemal wszystkich segmentach działalności.

„To nie zawsze ma miejsce. W tym roku jest inaczej, mamy bardzo dobre wyniki z podstawowej działalności ubezpieczeniowej, duże przyrosty, jeśli chodzi o wynik z zarządzania aktywami na portfelu własnym, bardzo dobrze rośnie i kontrybuuje do wyniku działalność naszych spółek zagranicznych pomimo bardzo trudnego rynku, jakim jest rynek ukraiński” – dodał.

PZU w strategii na lata 2021-2024 zapisało, że przychody z segmentu zdrowie wyniosą 1,7 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. wynosiły one 1,16 mld zł (+24,5% r/r). Wskaźnik wypłacalności miał się kształtować powyżej 200%, po III kw. wynosił 227%. Zysk netto ma wynieść w 2024 r. 4,5 mld zł, podczas gdy w okresie I-III kw. 2023 r. wyniósł 4,16 mld zł (+62,4% r/r). Na koniec III kw. Grupa miała w zarządzaniu aktywa wartości 48 mld zł, wobec celu na 2024 r. 60 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews