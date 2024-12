Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) preferuje ekspansję poprzez kanały dystrybucji, zapowiedział prezes Artur Olech. Nie wykluczył możliwości rozwijania działalności w tej formie m.in. w krajach Europy Zachodniej.

„Chcemy się przede wszystkim rozwijać w Europie, ponieważ Unia Europejska daje nam możliwość działania poprzez Freedom of Service na wielu, wielu rynkach. Dzisiaj widzimy to w ten sposób, że [chcemy działać] tam, gdzie kompetencyjnie moglibyśmy zaoferować dobre rozwiązanie dla klientów na danym rynku” – powiedział Olech podczas rozmowy z dziennikarzami.

„To są głównie rynki o wysokiej składce i dobrej dostępności do danych. Nie musimy się ograniczać wyłącznie do krajów środkowej Europy, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, to już jesteśmy liderem w rynku” – dodał.

W ramach Strategii Grupy PZU na lata 2025-2027″ przewidziano m.in.: „Ekspansja zagraniczna: Grupa PZU obecna w pięciu krajach Europy Środkowej, dalszy rozwój w lekkim modelu ekspansji”, podał ubezpieczyciel w prezentacji.

„Chcemy naprawdę poważnie potraktować temat ekspansji zagranicznej. Widzimy kilka obszarów, gdzie możemy rosnąć. Poza normalnymi procesami M&A, które kiedyś się pojawią, chcemy zainwestować w know-how i ludzi, którzy pomogą nam wejść w lekkich modelach biznesowych na różne rynki europejskie” – powiedział Olech.

Wymienił w tym kontekście m.in. działalność brokerską i bancassurance.

Drugim tematem jest kwestia reasekuracji.

„Moglibyśmy być bardziej aktywni w projektach reasekuracyjnych w regionie” – dodał prezes.

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – spółka notowana od 2010 roku na GPW. Grupa posiada 42% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie i 32% w rynku ubezpieczeń majątkowych. Z jej usług i produktów korzysta 22 mln klientów. Aktywa pod zarządzanie wynoszą ponad 111 mld zł.

Źródło: ISBnews