Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował, by z zysku netto za 2023 r. w wysokości 3,98 mld zł powiększonego o 853,61 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2022 r. kwotę 3,75 mld zł przeznaczyć a dywidendę, co oznacza wypłatę 4,34 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje ponadto przeznaczyć na kapitał zapasowy 1,08 mld zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8,81 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, zaś dzień wypłaty – 24 września.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews