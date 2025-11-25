QNA Technology, zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 25 listopada br. o podwyższeniu kapitału, rozpoczęła subskrypcję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru, a zaproszenie do wzięcia udziału może zostać skierowane do inwestorów kwalifikowanych lub nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani.

„Zakończenie subskrypcji akcji serii G nastąpi najpóźniej w dniu 10 grudnia 2025 roku (maksymalny termin zawierania umów objęcia akcji serii G zgodnie z uchwałą emisyjną), przy czym termin ten może ulec zmianie na wcześniejszy w przypadku zawarcia wszystkich umów objęcia akcji serii G przed opisanym terminem” – czytamy w komunikacie.

QNA Technology to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2023 r., a w 2025 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews