QNA Technology postrzega tegoroczny debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jako punkt wyjścia do ewentualnych dual-listingów na zagranicznych giełdach, poinformował ISBtech prezes Artur Podhorodecki.

„Tegoroczny debiut na głównym parkiecie GPW okazał się szczególnie istotny z punktu widzenia inwestorów międzynarodowych, dla których główny rynek notowań jest formą potwierdzenia transparentności biznesu. Łatwiej im rozumieć reguły gry spółek giełdowych. Z naszego punktu widzenia główny rynek jest też lepszym punktem wyjścia do ewentualnych dual-listingów na zagranicznych giełdach” – powiedział Podhorodecki w rozmowie z ISBtech.

Ponadto w jego ocenie, ułatwia też dostęp do dużych funduszy inwestycyjnych, a spółka zyskuje większą płynność i wiarygodność także u swoich klientów.

QNA Technology to technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2023 r., a w 2025 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews