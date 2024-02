QubicGames postanowił wznowić proces skupu akcji własnych, podała spółka. QubicGames uprawniony jest do nabycia do 1 mln akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 8 zł w terminie do 30 czerwca 2024 roku za łączną maksymalną kwotę nie większą niż 1 mln zł. Akcje własne nabywane są celem umorzenia.

„Skup akcji własnych emitenta jest realizowany na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki, zmienioną uchwałą nr 15 ZWZ z dnia 27 czerwca 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

Obecnie spółka posiada łącznie 57 453 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 0,585% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowią 0,542% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie poinformowano, iż z uwagi na okres zamknięty, związany z planowaną na 20 marca 2024 roku publikacją raportu rocznego za rok 2023, skup akcji własnych zostanie zawieszony z dniem 19 lutego 2024 roku. Skup akcji będzie kontynuowany w dniach 21 marca – 12 kwietnia 2024 roku, tj. po opublikowaniu raportu rocznego za rok 2023, aż do rozpoczęcia okresu zamkniętego związanego z planowaną datą publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku, wskazano również.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

Źródło: ISBnews