Ambicją Quercus TFI jest powrót do rekordowych poziomów wyceny akcji na poziomie ok. 9 zł, zapowiedział prezes Sebastian Buczek.

„Nasza ambicja jest taka, by dojść do poziomów ok. 9 zł [ceny za akcję]. Ta budowa wartości ma dla nas kluczowe znaczenie” – powiedział Buczek podczas telekonferencji.

Przypomniał, że taka wycena oznaczałaby powrót do poziomów z 2014 roku. Akcje Quercus TFI były wówczas w szczycie wyceniane na 9,57 zł. W poniedziałek akcje tej spółki kosztowały 6,74 zł.

Buczek wskazał też, że w maju Quercus TFI dokonał buy-backu ponad 3 mln akcji; w związku z tym w drugim półroczu liczba notowanych akcji zmniejszy się z 55,16 mln do 52,09 mln.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

