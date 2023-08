Celem Quercus TFI jest osiągnięcie wartości aktywów pod zarządzaniem na poziomie 5 mld zł w 2024 roku (wobec 3,66 mld zł na koniec lipca br.), zapowiedział prezes Sebastian Buczek.

„Naszym celem jest powrót z aktywami pod zarządzaniem do poziomu 5 mld zł w 2024 r” – powiedział Buczek podczas telekonferencji.

Na koniec czerwca Quercus TFI miał pod zarządzaniem 3,44 mld zł, w lipcu ich wartość wzrosła do 3,66 mld zł.

Jak zaznaczył, osiągnięcie docelowego poziomu będzie możliwe dzięki większej sprzedaży i wzrostowi wartości aktywów.

„Jeżeli będziemy mieli miesięczną sprzedaż na poziomie 50 mln zł, uznamy to za dobry wynik. Jeżeli będzie ona poziomie 100 mln zł, to będzie bardzo dobry wynik” – powiedział prezes.

Jego zdaniem, druga połowa roku i następny rok będą bardzo dobre, jeśli chodzi o napływ aktywów.

„Spodziewamy się dużych przepływów z depozytów do funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza do funduszy dłużnych, ze względy na osiągane przez nie znakomite wyniki. […] Szczególnie w 2024 roku wygląda to apetycznie, jeśli zestawimy to z szansami na obniżki stóp procentowych i poszukiwaniem przez klientów posiadających znaczne oszczędności w bankach jakieś alternatywy do niżej oprocentowanych lokat bankowych” – stwierdził Buczek.

Dodał, że z powodu dużej zmienności wyników w ostatnich latach relatywnie mniejszym powodzeniem cieszyły się fundusze akcyjne, ale – jego zdaniem – i to powinno się zmienić w najbliższych kwartałach.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews