Quercus TFI odnotowało 16,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,32 mln zł wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 56,32 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 36,01 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 13,35 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

