Quercus TFI zaprosił do sprzedaży do 3 073 685 akcji własnych po 9,5 zł za sztukę, podała spółka. Quercus TFI przeznaczy na buy back 29,25 mln zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 2 maja, a zakończy 15 maja.

Na program skupu akcji własnych składają się dwa dokumenty, tj. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews