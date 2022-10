Intencją Quercus TFI jest to, by do akcjonariuszy trafiało 100% jednostkowego zysku netto, stwierdził prezes Sebastian Buczek.

„Chcemy by do akcjonariuszy trafiało 100% jednostkowego zysku netto. Może to nastąpić zarówno w formie wypłaty dywidendy, jak i w formie buy backu. W ubiegłym roku akcjonariusze wybrali buy back” – powiedział Buczek podczas spotkania z dziennikarzami.

Jego zdaniem dywidenda teoretycznie mogłaby być nawet wyższa niż 100% zysku, na to jednak najprawdopodobniej nie zgodzi się KNF.

„Pewne zaskórniaki z przeszłości są. Działamy jednak na rynku finansowym, na którym dywidendy są kształtowane w porozumieniu z regulatorem. W okresie bessy i umorzeń regulator raczej nie będzie skłonny by akceptować wysokie dywidendy” – powiedział.

W I-III kw. 2022 r. Quercus TFI miał 10,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,33 mln zł zysku rok wcześniej. Buczek spodziewa się, że na koniec roku skonsolidowany zysk sięgnie „kilkunastu mln zł”.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 9,81 mln zł wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

