Quercus TFI przyjął program skupu nie więcej niż 5 129 584 akcji własnych (w których zawierają się akcje wprowadzone oraz akcje niedopuszczone do obrotu) po cenie 11,50 zł za sztukę, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi 22 maja 2025 r., a przewidywane zakończenia przyjmowania ofert to 30 maja 2025 r. godz. 16:00.

Przewidywana data podjęcia przez spółkę decyzji o akceptacji ofert sprzedaży akcji (wprowadzonych oraz niedopuszczonych do obrotu) lub o ewentualnej redukcji – sporządzenie tzw. listy wstępnej alokacji to 3 czerwca 2025 r., zaś przewidywana data zawarcia i rozrachunku transakcji nabycia akcji wprowadzonych przez spółkę to 4 czerwca 2025 r., podano.

„W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych obejmującego maksymalnie do 5 129 584 akcji, emitent będzie posiadać maksymalnie 5 129 584 akcje własne, stanowiących łącznie maksymalnie 9,85% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów spółki” – czytamy w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)Źródło: ISBnews