Raen zawarł ze spółką specjalnego przeznaczenia (SPV) pod firmą Seafortillby Investments umowę sprzedaży 80% udziałów w spółce Solar Polska New Energy PV 20, podała spółka. Raen i Seafortillby Investments będą wspólnie rozwijać, na gruntach dzierżawionych przez Solar Polska New Energy PV 20, projekt elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii.

Umowę nabycia udziałów w Solar Polska New Energy PV 20 Raen zawarł 11 grudnia 2023 r. Przeniesienie własność udziałów nastąpi z chwilą zapłaty przez Seafortillby Investments ceny sprzedaży udziałów.

Solar Polska New Energy PV 20 to podmiot, który posiada umowy dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 206,92 ha, na których realizowany będzie projekt elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, którego realizacje przygotowuje Solar Polska New Energy PV 20, zlokalizowanego w miejscowościach Błądkowo i Bienice, w gminie Dobra.

„Emitent wraz z Seafortillby Investments będą wspólnie rozwijać, na gruntach dzierżawionych przez Solar Polska New Energy PV 20, projekt elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii. Projekt będzie rozwijany przez spółkę zależna od emitenta – Seed Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Seed Capital”). W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Seed Capital zawarła z Seafortillby Investments 'Umowę o świadczenie usług rozwojowych’, dotyczącą rozwoju projektu elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przez Seed Capital, zlokalizowanego w miejscowościach Błądkowo i Bienice, w gminie Dobra” – czytamy w komunikacie.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews