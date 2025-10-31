Rainbow Tours miał 638,9 mln zł łącznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) we wrześniu br., co oznacza wzrost o ok. 15,7% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-wrzesień br. wyniosły 3 898,6 mln zł (ok. +12,9% r/r).

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews