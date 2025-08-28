Rainbow Tours miał 669,2 mln zł łącznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w lipcu br., co oznacza wzrost sprzedaży o około 6,7% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-czerwiec br. wyniosły 2 526,4 mln zł (ok. +11% r/r).

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews