Rainbow Tours miało 167,02 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023, wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe spółki za rok obrotowy 2023 oraz dane za okres porównywalny (rok obrotowy 2022) kształtują się następująco:

(1) jednostkowe przychody ze sprzedaży:

– za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 3 251 788 tys. zł,

– za rok obrotowy 2022 = 2 352 088 tys. zł;

– dynamika zmiany przychodów (R2023 vs R2022) = +38,25%;

(2) jednostkowy wynik netto:

– zysk netto za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 167 016 tys. zł,

– zysk netto za rok obrotowy 2022 = 13 921 tys. zł;

– dynamika zmiany wyniku netto (R2023 vs R2022) = +1 099,74%;

(3) EBITDA jednostkowa:

– EBITDA za rok obrotowy 2023 (szacunkowe, wstępne wyniki) = 218 897 tys. zł,

– EBITDA za rok obrotowy 2022 = 34 018 tys. zł,

– dynamika zmiany EBITDA (R2023 vs R2022) = +543,47%” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione 19 kwietnia 2024 roku.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

Źródło: ISBnews