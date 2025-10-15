Trei Real Estate Poland oraz Rank Progress złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Podmiot ten nabędzie udziały w kapitale zakładowym spółki, która zrealizuje inwestycję deweloperską, podano.

Wniosek wpłynął 12 września 2025 r. Sprawa jest w toku.

„Rank Progress i Trei zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym każdemu z tych podmiotów przysługiwać będzie 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Wspólny przedsiębiorca Rank Progress i Trei nabędzie następnie udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka będzie realizować inwestycję deweloperską polegającą na budowie zespołu budynków mieszkalnych wraz z odpowiednią infrastrukturą. Wspólny przedsiębiorca stron będzie zatem udziałowcem takiej spółki, która zrealizuje inwestycję wskazaną w zdaniu poprzednim” – czytamy w komunikacie.

Trei jest spółką zależną od spółki Trei Real Estate GmbH z siedzibą w Niemczech, która z kolei kontrolowana jest przez Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG. Trei jest spółką prowadzącą działalność deweloperską w sektorze komercyjnym, m.in. budując i rozwijając sieć parków handlowych (Vendo Parków). Zajmuje się również wynajmem oraz zarządzaniem istniejącymi obiektami handlowymi oraz dodatkowo działa w sektorze mieszkaniowym, podano także.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

Źródło: ISBnews