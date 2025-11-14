Wspólnicy Port Popowice, spółki stowarzyszonej Rank Progress, podjęli uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wysokości 32 mln zł, z czego Rank Progress przypadać będzie kwota 11,2 mln zł, podała spółka. Wypłata zaliczki zostanie dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

Źródło: ISBnews