Rawlplug odnotował 4,28 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2025 wobec 22,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,64 mln zł wobec 47,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 51,93 mln zł wobec 73,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 528,56 mln zł wobec 569,19 mln zł rok wcześniej.

„W I półr. 2025 roku sprzedaż krajowa wyniosła 179 394 tys. zł, co oznacza spadek o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż zagraniczna Grupy Rawlplug w I półr. 2025 roku wyniosła 349 170 tys. zł i była o 8,8% niższa niż w I półr. 2024 roku. Sprzedaż eksportowa Grupy Rawlplug stanowi obecnie 66,1% całości sprzedaży. W strukturze asortymentowej sprzedaży udział produktów spadł z 63,3% do 62,8% […] Marża na sprzedaży po sześciu miesiącach 2025 r. wyniosła 37,7% wobec 37,0% w tym samym okresie 2024 roku. W drugim kwartale 2025 roku marża wyniosła 40% i była wyższa od marży uzyskanej w II kw. 2024 roku (38,7%)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły w Grupie Rawlplug 31 511 tys. zł. Dotyczyły one przede wszystkim unowocześnienia parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu, Łańcucie oraz w Wietnamie. Dodatkowo nakłady inwestycyjne przeznaczone zostały na działalność badawczo-rozwojową oraz zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 18,81 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 58,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 1 133 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews