Auto Partner jest pozytywnie nastawiony do wyników 2026 roku i spodziewa się przekroczenia w tym roku 5 mld zł przychodów, poinformowali przedstawiciele zarządu spółki.

„W tym roku realne jest przekroczenie 5 mld zł przychodów. Na razie symbolicznie przekroczyliśmy 50% przychodów z zagranicy, ale magazyn w Zgorzelcu i wielkość rynku Unii Europejskiej dają nam nadzieję na więcej” – powiedział członek zarządu Tomasz Werbiński podczas telekonferencji.

Wiceprezes Piotr Janta podkreślił, że spółka pozytywnie patrzy na rok 2026.

„Spadek marży w 2025 r. był głównie wynikiem deflacji, jako że spadek ceny [produktu] o 1% wpływa na marżę w znacznie większym stopniu. Jednak deflacja z reguły nie trwa długo. Na dzisiaj już w zasadzie mówimy o stabilizacji na poziomie zero, ale ten rok daje nadzieję – jak by to nie brzmiało – na inflację, która wspiera marże” – dodał Janta.

„Pierwsze miesiące tego roku dają bardzo pozytywne sygnały. Jakie by nie było otoczenie rynkowe, postaramy się rynek pokonać i być powyżej tego co będzie on oferował” – podsumował wiceprezes.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,42 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews