Recykl Invest – spółka zależna Recykl – zawarła z litewską UAB Ecomodus umowę nabycia 100% udziałów w UAB Antrinio perdirbimo grup (APG), podał Recykl. Wraz z umową nabycia udziałów została zawarta umowa inwestycyjna, umowa objęcia akcji Recyklu oraz umowa menadżerska regulująca warunki zatrudnienia kluczowego menadżera APG. Szacowane zaangażowanie spółki w transakcję, z uwzględnieniem przewidzianych kosztów przyszłych inwestycji w APG, wynosi ok. 3,6 mln euro (bez ewentualnych korekt).

Transakcja pozwoli Grupie Recykl zwiększyć niezależność surowcową (zabezpieczenie produkcji) oraz ułatwi dotarcie do nowych klientów na Litwie, Łotwie oraz Estonii, umacniając pozycję lidera rynku CEE. Jednocześnie zarząd polskiej spółki nie wyklucza w przyszłości budowy zakładu produkcyjnego na Litwie.

„Po niemal roku prowadzonych analiz i rozmów z satysfakcją finalizujemy nasz pierwszy zagraniczny projekt inwestycyjny. Przejęcie litewskiej spółki APG oznacza dla nas nie tylko wyższe bezpieczeństwo w zakresie dostaw surowca, ale także tworzy możliwości szybszego dotarcia do nowych klientów i budowy pozycji rynkowej w tym regionie. Tak nakreślone efekty osiągniemy szybciej i łatwiej dzięki dodatkowym inwestycjom w zakresie rozbudowy sieci zbiórki, a w kolejnych etapach nie wykluczamy budowy pełnowymiarowego zakładu recyklingu zużytych opon na Litwie. Naszą intencją jest także pewna unifikacja modelu działalności nabytej spółki wzorem naszych polskich zakładów” – powiedział prezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

APG prowadzi działalność od 20 lat, z Grupą Recykl współpracuje od 2012 r. W tym okresie roczny wolumen APG wzrósł 4-krotnie (z 5 tys. ton opon w 2012 r.), a polska spółka stała się kluczowym partnerem APG (w 2024 r. 70% wolumenu trafiło do zakładów Grupy Recykl). W obszarze finansowym – w 2024 r. wypracowała ona 2,14 mln euro przychodów ze sprzedaży, przy niemal 0,4 mln euro zysku netto. APG na rynku litewskim szacuje swój udział rynkowy na około 60%. W jej ocenie, łączny potencjał rynku zagospodarowania zużytych opon na Łotwie i w Estonii jest zbliżony wobec litewskiego (łącznie na trzech rynkach może wynosić ok. 60 tys. ton zużytych opon rocznie), podano także.

Źródłem finansowania transakcji są środki własne Grupy Recykl oraz kredytowe. Może ona w przyszłości uzyskać refinansowanie części zapłaconej kwoty ze środków pochodzących z pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe zajmujące się dofinansowaniem tego typu inwestycji.

Przy zawarciu umowy zostanie zapłacona część ceny w kwocie 1,2 mln euro wraz z częściowym rozliczeniem korekt ceny wynikających z aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań przysługujących APG w dniu zawarcia umowy. W trzech kolejnych transzach przewidzianych między 14 kwietnia a 15 listopada zostanie zapłacona kolejna część ceny w łącznej kwocie 0,834 mln euro. Pozostała część ceny będzie płatna od 2026 r. do 31 lipca 2028 r. w ramach transz wyliczonych w oparciu o zysk netto APG. Ponadto sprzedający nabędzie ok. 16 687 akcji Grupy Recykl (objętych lock-upem do końca 2028 r.) w cenie 90 zł za akcję, a założenia transakcji obejmują także nakłady typu capex w spółce przejmowanej w wys. ok. 1 mln euro w perspektywie trzech lat, czytamy dalej.

„Choć polski rynek pozostaje dla nas kluczowym obszarem działalności, w coraz większym stopniu rozwijamy międzynarodowy charakter Grupy Recykl. Nie wykluczamy pozytywnego zakończenia drugiego procesu M&A w Niemczech. Ponadto od wielu lat rośniemy na rynkach zagranicznych w sposób organiczny. Udział sprzedaży eksportowej w 2024 r. podstawowych produktów Grupy Recykl: czystych granulatów SBR, dodatku SMAPOL i pudru wyniósł już 35%, a zainteresowanie naszym dodatkiem SMAPOL wśród odbiorców poza Polską (owocujące m.in. kolejnymi dostawami do naszych indyjskich kontrahentów) stanowi tego czytelne potwierdzenie” – powiedział także Jasiewicz.

W maju 2024 r. Grupa Recykl poinformowała o rozpoczęciu procesu badania due diligence spółki działającej w branży zbiórki i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech. Od 30 lat zajmuje się ona zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon, a jej roczny przerób wynosi prawie 25 tys. ton.

„Naszą intencją jest wzrost przez akwizycje, ale niezmiennie wiele uwagi poświęcamy dotychczasowej działalności. W 2024 r. wypracowaliśmy najwyższe przychody ze sprzedaży w historii Grupy Recykl, owocujące stabilnymi wynikami finansowymi i wysokimi przepływami z działalności operacyjnej. Dzięki temu efektywnie realizowaliśmy szereg bieżących inwestycji oraz po raz trzeci wypłaciliśmy dywidendę naszym akcjonariuszom” – zakończyła członek zarządu Joanna Zalwert.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

