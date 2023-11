Wyniki spółki RCMG za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r. charakteryzują się znaczącym wzrostem we wszystkich podstawowych wartościach finansowych, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Przychody ze sprzedaży wyniosły 8,6 mln zł, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei zysk netto wzrósł o 23% do 3 mln zł.

W układzie rodzajowym struktura przychodów RCMG za 3 pierwsze kwartały 2023 r. prezentuje się następująco:

Przychody z reklam: 43 %

Przychody subskrypcyjne 19 % (abonamentowe)

Przychody ze źródeł per-pay-view 24%

Inne źródła przychodów: 14%



W III kwartale 2023 roku oferta kontentowa RED CARPET MEDIA GROUP została wzbogacona o ponad 250 nowych, premierowych odcinków oraz o 250 odcinków kontynuowanych, w tym kultowego serialu „Moda na Sukces”. Z kolei na platformie VOD – RED GO dostępnych i przygotowanych do aktywacji jest ok. 1.000 pozycji filmowo-serialowych, w tym „Złota kolekcja oscarowa”, zawierające klasyki kina m.in. „Ben Hur”, „Rio Bravo”, „Most na rzece Kwai” czy „Skrzypek na dachu”. Wydaje się, ze obrana strategia kontentowa przynosi nie tylko korzyści finansowe. Firma badawcza AGB Nielsen podała wyniki oglądalności dla Red Carpet TV. Średnia minutowa oglądalność na widza wzrosła o 42% i wyniosła 2.649 minut. Z kolei w grupie wiekowej 16 – 49 lat oglądalność wzrosła o 155%.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 19 października 2023 roku Ogłoszeniem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spółka zależna Emitenta RED CARPET TV Sp. z o.o. z wnioskami dotyczącymi programów „RCTV” i „CTV9” jest jedynym podmiotem ubiegającym się o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8. Kapitalizacja giełdowa Spółki wynosi obecnie ok. 33 miliony zł.



RCMG zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2022 roku. Spółka jest operatorem dwóch kanałów telewizyjnych Red Carpet TV oraz Red TOP TV, a także platformy VOD – RED GO.

Źródło: Spółka