Wyniki RCMG za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2023 roku charakteryzują się znaczącym wzrostem we wszystkich podstawowych wartościach finansowych, w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Przychody ze sprzedaży wyniosły 11,7 mln zł, co stanowi wzrost o 29% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei zysk netto wzrósł o niemal 40% do 4,1 mln zł. EBITDA w 2023 roku wyniosła 5,9 mln zł, co oznacza wzrost o 55% w stosunku do 2022 roku.

W układzie rodzajowym struktura przychodów RCMG za 2023 rok prezentuje się następująco:

Przychody z reklam: 45 %

Przychody subskrypcyjne: 15 % (abonamentowe)

Przychody ze źródeł per-pay-view: 23%

Inne źródła przychodów: 17%

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku platforma REDGO podwoiła liczbę zarejestrowanych subskrybentów w stosunku do analogicznego okresu roku 2022. Z kolei oferta kontentowa RED CARPET MEDIA GROUP została wzbogacona o kolejne odcinki kultowych seriali. Obecnie Spółka udostępnia ponad 375 odcinków „Mody na Sukces”, a także wielokrotnie nagradzane seriale: „Lata 90-te”, „Labirynt”, „The First Lady”, „Dukla”, „The Queen of Flow” czy „Brzydula”.

Firma badawcza AGB Nielsen podała wyniki oglądalności dla Red Carpet TV. Średnia minutowa oglądalność na widza wzrosła o 9% i wyniosła 2.601 minut. Z kolei udział w widowni tj. odsetek widzów, którzy oglądali program w stosunku do całej widowni wzrósł o 25% w stosunku do 2022 roku.

W dniu 30 stycznia 2024 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła spółce zależnej od Emitenta koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „CTV9”. Koncesja obowiązuje od dnia 30 stycznia 2024 roku i wygasa z dniem 29 stycznia 2034 roku. Rozpowszechnianie programu powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące od daty udzielenia koncesji. Spółka, uważa, że otwarta ekspozycja na klienta posiadającego wyłącznie telewizję naziemną pozwoli na osiągnięcie 10-krotnie większych wskaźników oglądalności telewizji linearnej oraz minimum 10-krotnie większych wskaźników ratingowych. Emitent zakłada, że uzyskanie licencji powinno mieć znaczący wpływ na jego przychody.

Kapitalizacja giełdowa Spółki wynosi obecnie ok. 35 mln zł. RCMG zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2022 roku. Spółka jest operatorem dwóch kanałów telewizyjnych Red Carpet TV oraz Red TOP TV, a także platformy VOD – RED GO.

Źródło: Spółka