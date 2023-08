Redan zawarł z Monna Nice – spółką zależną Monnari Trade – oraz z Sonasino (razem z Redan określeni jako sprzedający) dokument o charakterze listu intencyjnego, określający warunki transakcji, której przedmiotem jest nabycie przez Monnari aktywów, które są niezbędne do prowadzenia działalności w postaci biznesu marki Top Secret. Intencją stron jest rozwój biznesu marki Top Secret, podał Redan.

„W ramach transakcji:

1) Redan sprzeda na rzecz MN prawa ochronne na znaki towarowe Top Secret oraz DryWash wraz z innymi prawami własności intelektualnej za kwotę 8 mln zł powiększoną o podatek VAT. Dodatkowo MN zapłaci Redan połowę EBITDA wygenerowanej przez biznes marki Top Secret w drugim i trzecim pełnym roku po zawarciu transakcji;

2) Sonasino sprzeda na rzecz MN udziały w Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (TSFS) oraz udziały w 17 spółkach sklepowych za kwotę 990 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

MN nie będzie kupować towarów pod markami Top Secret lub DryWash, posiadanych na dzień zawarcia transakcji przez Redan. Natomiast od momentu zawarcia transakcji przejmie zakup towarów, w tym towary w drodze na ten dzień. Po zawarciu transakcji Redan będzie mógł prowadzić wyprzedaż towarów stanowiących własność Redan za pośrednictwem sklepów Top Secret oraz e-commerce topsecret.pl prowadzonych przez TSFS, a także hurtowo.

Po zawarciu transakcji Redan będzie prowadził obsługę logistyczną biznesu marki Top Secret. Redan przejmie także obsługę logistyczną e-commerce Monnari. Po wykonaniu transakcji i zakończeniu wyprzedaży towarów podstawowym przedmiotem działalności Redan będzie świadczenie usług logistycznych na zlecenie, podano także.

Strony uzgodniły, że w terminie do 8 września 2023 r. zawrą:

1) umowę przedwstępną lub warunkową sprzedaży udziałów w TSFS;

2) umowę przedwstępną lub warunkową sprzedaży znaków;

3) umowy o obsługę logistyczną, wymieniono.

W osobnym komunikacie Redan podał, że zawarł z Krux sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (obligatariusz) list intencyjny określający warunki, na jakich obligatariusz jest gotów sprzedać Redan obligacje serii F wyemitowane przez Redan. Obligatariusz posiada wszystkie niewykupione dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 7,65 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2023 r. Obligacje są wycenione w bilansie Redan wg skorygowanej ceny nabycia na kwotę 9 mln zł.



„Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego obligatariusz jest gotów dokonać sprzedaży obligacji za cenę w wysokości 2,3 mln zł, pod warunkiem, że Redan wykaże, że będzie posiadał niezbędne środki finansowe na zapłatę części ceny sprzedaży w wysokości co najmniej 1,3 mln zł. w terminie najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Pozostała część ceny sprzedaży powinna być zapłacona do dnia 30 czerwca 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki „Top Secret”, które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

