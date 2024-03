Po niemal dwuletnim marazmie na amerykańskiej giełdzie doczekaliśmy się IPO, o którym mówi cały świat, nie tylko finansowy. Mowa o giełdowym debiucie największego niezależnego forum internetowego na świecie, Reddit. Notowania na nowojorskie NYSE mają ruszyć już 21 marca. Medium zyskało popularność wśród inwestorów giełdowych w latach 2020-2021, gdy detaliczni traderzy zrzeszeni w grupie WallStreetBets wstrząsnęli giełdą i akcjami Gamestop. Czy teraz Reddit ucierpi na skutek giełdowych ambicji?

O potencjalnym IPO Reddita spekulowano od dawna, jednakże spółka ciągle czekała na odpowiedni moment na debiut. Nie od dzisiaj wiadomo, że niejednokrotnie to od 'timingu’ zależy możliwa do uzyskania wycena. Wydaje się, że ten moment właśnie nadszedł, bowiem od miesięcy na Wall Street trwa regularna hossa, a stosunek do ryzyka uległ znacznej poprawie. Po drugie, gospodarka USA, skąd Reddit generuje prawie 50% ruchu, pozostaje mocna. Po trzecie, blisko 2-letnia seria strat wreszcie została przerwana, a ostatni kwartał 2023 roku przyniósł spółce zysk. Reddit zamierza ten trend utrzymywać w kolejnych kwartałach, a Wall Street będzie się temu z pewnością przyglądać. Według anonimowych źródeł Bloomberga, zaznajomionych z ofertą IPO, Reddit dąży do wyceny między 6 a 6,5 miliarda dolarów. Cena za akcję ma wynieść od 31 do 34 USD. Inwestorzy pytają: czy warto?

WallStreetBets kontra Reddit?

W IPO ponad 15 mln akcji zostanie sprzedanych przez Reddita, a kolejne 7 mln przez inwestorów, którzy są de facto jego pracownikami. Nie dziwi więc, że jak najwyższa wycena jest w interesie udziałowców, jak i samej spółki, dla której może być jedyną okazją na pozyskanie kapitału z giełdy. Dotychczasowi akcjonariusze oraz członkowie ich rodzin, dla których wyemitowane zostaną udziały, chcą pozyskać z oferty publicznej nawet 748 milionów dolarów. Około 8% walorów zostanie zarezerwowanych dla kadry kierowniczej, pracowników i moderatorów forum, umożliwiając im współdzielenie ryzyka jak i ewentualnych profitów z nowymi inwestorami.

Chociaż na rynkach panuje optymizm, to w przypadku debiutu giełdowego Reddita podkreślane są liczne kontrowersje. Inwestorom indywidualnym nie podobają się widełki wyceny, które na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniały się kilkukrotnie i nawet tuż przed debiutem istnieje wiele sprzecznych opinii co do wartości spółki. Do tego dochodzi brak regularnej rentowności i duża konkurencja na polu mediów społecznościowych.

To sprawia, że wywodząca się z tego forum grupa WallStreetBets zamierza shortować akcje Reddita w momencie ruszenia notowań. Czy w ten sposób zrzeszeni inwestorzy detalini pogrążą spółkę, psując sentymenty? A może zobaczymy odwet wielkich instytucji, które po ostatnich „meme stocks” będą chciały niejako zrewanżować się członkom WallStreetBets? Z pewnością warto będzie śledzić to rynkowe starcie, bowiem może to być kolejne wydarzenie finansowe komentowane na całym świecie, nie tylko w mediach branżowych.

5 … 10 … 15 ?

Branża mediów społecznościowych radzi sobie obecnie lepiej niż na początku 2023 roku. Najwięksi gracze zgarniają lwią część rynku, korzystając z wsparcia technologii AI i wzmożonego optymizmu reklamodawców. Reddit przez wiele lat utrzymywał swoją pozycję na rynku, tworząc unikalną niszę niezależną od gigantów takich jak Meta czy ByteDance. W 2023 roku Reddit odnotował blisko 850 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Szacuje się, że średnia liczba dziennych aktywnych użytkowników w tym roku wyniesie około 63 milionów, a do 2025 roku wzrośnie o 12%, osiągając około 70 milionów dziennych aktywnych użytkowników już w październiku 2023 roku.

Spółka upatruje szansy w sektorze reklamowym, gdzie wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie zarządu reklamodawcy mieli dostrzec unikatowe możliwości docierania do specyficznej grupy użytkowników, nieobecnych nigdzie indziej. To może być szczególnie ważny obszar, biorąc pod uwagę lepszą sytuację makroekonomiczną na świecie, z którą naturalnie będą wiązały się większe budżety reklamowe dużych koncernów. To jednak nie wszystko, bowiem Reddit również chce załapać się na trend związany ze sztuczną inteligencją.

Nie wydaje się jednak, by na wózku 'AI’ mógł zajechać bardzo daleko. Ale jak na IPO w hossie napędzanej sztuczną inteligencją, wątek AI przecież musiał się pojawić. Firma jest na etapie sprzedaży pozwoleń na dostęp do danych na platformie. Mają one posłużyć do trenowania kolejnych modeli językowych. Ich szacowana wartość to ok. 203 mln USD, na dwu lub trzyletniej licencji. Z tego tytułu Reddit liczy na dodatkowe 66,4 mln USD i ma już pierwszą umowę z Google.

Jeszcze w styczniu tego roku spółka rozważała wycenę na poziomie 5 miliardów dolarów, którą ostatecznie podniesie prawdopodobnie do ponad 6 miliardów USD. To nadal znacznie poniżej wyceny bliskiej 15 miliardów dolarów, z czasów pandemii. Obecnie inwestorzy są bardziej ostrożni, stopy procentowe znacznie wzrosły, a rynki nie osiągają już astronomicznych wycen z przełomu lat 2020 i 2021. Mimo niższej oczekiwanej wyceny Reddita, jest ona daleka od bycia uważaną za okazyjną.

Wycena daleka od okazji?

Stosunek wyceny Reddita względem innych notowanych spółek z branży mediów społecznościowych i reklam nie wydaje się szczególnie atrakcyjny. Gdyby średnia dzienna liczba użytkowników (baza przychodów) była podobna do aplikacji z rodziny Meta Platforms (ok. 3,2 bln aktywnych użytkowników w ramach Facebook, Instagram, WhatsApp), wycena Reddita mogłaby wynieść ok. 2,7 bln USD wobec 1,2 mld USD wyceny samej Meta. Ale nawet takie porównanie nie wydaje się przybliżać tej skali, ponieważ w 2023 roku, przychody na użytkownika (ARPU) Reddita wyniosły ok. 0,78 USD wobec 44,6 USD generowanych przez Meta.

Także jeśli zestawimy wycenę z innymi spółkami operującymi w sektorze reklam i internetu np. a akcjami Opera widzimy, że wycena jest wysoka. Opera posiada ok. 350 milionów użytkowników i dysponując ponad 1,4 USD ARPU, dynamicznie rosnącym zyskiem netto i niemal zerowym zadłużeniem, wyceniana jest na poziomie 1,4 mld USD. Faktem jest jednak, że rentowność Reddita stopniowo ulega poprawie. W 2023 roku Reddit miał 90,8 mln USD straty netto, przy rekordowych przychodach w wysokości 804 mln USD. W 2022 roku było to 158,6 mln USD straty, przy przychodach 666,6 mln USD. Można zadać pytanie retoryczne: czy zatem inwestorzy nie wycenią spółki przedwcześnie zbyt wysoko?

Ponad dwa lata po pierwszym poufnym wniosku do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), inwestorzy mają ponownie szansę na zakup akcji swojego „ulubionego forum”. Wydaje się, że inwestorzy skłonni do ryzyka mogą napędzać akcje RDDT, licząc na ponadprzeciętną zmienność. Uwaga Wall Street skupia się teraz na Reddicie, ale wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami kilku interesujących IPO. Na rynku amerykańskim są to między innymi wspierana przez Microsoft Rubrik, specjalizująca się w bezpieczeństwie danych, oraz Waystar Technologies, działająca w sektorze opieki zdrowotnej. W Europie warto zwrócić uwagę na nadchodzące debiuty giełdowe firm takich jak Douglas czy Golden Goose.

Źródło: XTB / Eryk Szmyd