Indeks WIG zakończył notowania w środę 8 kwietnia br. na najwyższym poziomie w swojej historii, osiągając 129 200,67 pkt, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Rekordowi towarzyszyły debiuty obejmujące rynek obligacji oraz funduszy ETP. Wśród nich znalazły się obligacje spółki Nowa Deweloper wprowadzone na rynek Catalyst, dwa nowe fundusze BETA ETF oparte na indeksie mWIG40TR oraz ETN spółki Virtune AB oparty na indeksie obejmującym największe kryptowaluty świata.

„Sesja giełdowa 8 kwietnia 2026 roku przeszła do historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako jedna z najmocniejszych od wielu lat. Warszawski Indeks Giełdowy ustanowił nowy rekord wszech czasów, zamykając notowania na poziomie 129 200,67 pkt po wzroście o 3,3%, a jego stopa zwrotu od początku roku osiągnęła 10,2%. Historycznym wynikom rynku towarzyszyły aż cztery debiuty, które nadały tej sesji wyjątkowy charakter i stanowiły wyraźny sygnał wysokiej aktywności emitentów oraz inwestorów” – czytamy w komunikacie.

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki Nowa Deweloper, która stała się 9. emitentem wprowadzonym na ten rynek w 2026 roku oraz 162. podmiotem notowanym na rynku obligacji. Do obrotu trafiły obligacje serii A o łącznej wartości 10,7 mln zł, oprocentowane według zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę 5%. Pozyskane środki z emisji obligacji spółka przeznaczy na finansowanie realizacji projektu mieszkaniowego w Dąbrowie Górniczej, obejmujące zakup nieruchomości oraz pierwsze etapy prac budowlanych.

Na głównym rynku GPW zadebiutowały dwa nowe fundusze BETA ETF oparte na indeksie mWIG40TR. Instrumenty poszerzają ofertę produktów umożliwiających realizację aktywnych strategii inwestycyjnych na segmencie średnich spółek notowanych na GPW. BETA ETF mWIG40TRsh zapewnia odwrotną ekspozycję na dzienne zmiany indeksu, umożliwiając osiąganie zysków w przypadku jego spadków oraz wykorzystywanie go w strategiach zabezpieczających portfel. Z kolei BETA ETF mWIG40TRlv oferuje ekspozycję z wykorzystaniem dźwigni finansowej na poziomie około dwukrotności dziennej zmiany indeksu, co pozwala zwiększać zaangażowanie w krótkoterminowe ruchy mWIG40TR przy niższym kapitale. Oba instrumenty mają formę certyfikatów inwestycyjnych portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez AgioFunds TFI.

Podczas tej samej sesji na Głównym Rynku GPW zadebiutował instrument typu ETN – ETNVCOIN50, emitowany przez szwedzką spółkę Virtune AB. Instrument zapewnia inwestorom ekspozycję na indeks Coinbase 50 Europe, obejmujący do 50 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. ETN jest fizycznie zabezpieczony aktywami cyfrowymi i notowany w złotych polskich, stanowiąc kolejny instrument oparty na kryptoaktywach dostępny na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wskazano również.

„Rekordowy poziom indeksu WIG oraz jednoczesne debiuty instrumentów finansowych w różnych segmentach rynku potwierdzają rolę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako platformy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego. GPW prowadzi regulowane rynki obejmujące obrót akcjami, obligacjami oraz instrumentami zbiorowego inwestowania, zapewniając emitentom i inwestorom dostęp do zróżnicowanych form finansowania i lokowania kapitału” – zakończono.

Grupa kapitałowa GPW to operator infrastruktury rynku kapitałowego i towarowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzą m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE), GPW Benchmark oraz BondSpot. GPW prowadzi regulowane rynki akcji, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych i towarów, a także alternatywny system obrotu NewConnect. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews