Render Cube odnotował 2,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,42 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

„W raportowanym okresie Render Cube osiągnął 2,48 mln zł zysku netto (wzrost o ponad 726% r/r) i 4,26 mln zł zysku EBITDA (wzrost o prawie 370%). Dobry finansowo kwartał to efekt grudniowej premiery trybu kooperacji (Co-Op) sprzedażowego hitu spółki – 'Medieval Dynasty'” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,09 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 2,07 mln zł rok wcześniej.

„Świetnie wyniki sprzedaży w I kwartale br. to efekt bardzo udanej premiery i ogromnego entuzjazmu graczy do wersji Co-Op 'Medieval Dynasty’, która miała miejsce na Steam w grudniu 2023 roku. Potencjał sprzedażowy tytułu rośnie wraz z publikacją nowej zawartości i kolejnych aktualizacji. Jednym z naszych najważniejszych celów w najbliższym czasie jest wprowadzenie trybu kooperacji w wersji na konsole nowej generacji: PlayStation5, Xbox Series X/S oraz do usługi Game Pass, co znów powinno pozytywnie przełożyć się na dalszą sprzedaż” – powiedział prezes Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2021 r., a w marcu 2024 r. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews