Grupa INC wesprze producenta gier Render Cube w procesie pozyskania finansowania oraz debiutu na rynku NewConnect w 2021 r., podała spółka.

„Mamy za sobą duży sukces, jakim z pewnością była premiera we wczesnym dostępie ‚Medieval Dynasty’. Pokazaliśmy, że potrafimy tworzyć dobre gry, docierać z nimi do szerokiego grona odbiorców i na nich zarabiać. Przed nami jeszcze większe możliwości związane zarówno z rozwojem tego IP, jak i kolejnymi produkcjami. Dlatego to dobry moment, by upublicznić spółkę i pozyskać nowych akcjonariuszy” – powiedział prezes Render Cube Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

Współpraca Render Cube z grupą kapitałową INC dotyczyć będzie zarówno wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect, jak i przeprowadzenia publicznej oferty akcji. Debiut na giełdzie planowany jest na 2021 r., podano także.

„Rozpoczynamy współpracę z Render Cube. To dla nas bardzo ciekawy projekt, bo spółka odpowiada za jedną z najlepszych ubiegłorocznych premier polskich spółek, wliczając w to największą premierę ‚Cyberpunk 2077’ – powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w samym 2020 roku na NewConnect odnotowano 14 debiutów, 42% z nich, w roli autoryzowanego doradcy, wspierało INC.

Gra „Medieval Dynasty” to unikatowa produkcja, która zadebiutowała w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 r. Przez pierwszy tydzień sprzedaży, gra nie schodziła z TOP10 platformy Steam, a peak grających jednocześnie osób wyniósł blisko 19 tysięcy. Do tej pory gra sprzedała się w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy, podano także.

„Popularność, jaką zyskała nasza produkcja w swojej początkowej fazie rozwoju, bo przecież wydaliśmy ją w formule wczesnego dostępu, przerosła nasze oczekiwania. Z drugiej strony, jeszcze bardziej zmotywowała nas do działania, bo pierwsze wrażenia graczy utwierdziły nas w przekonaniu, że unikatowa hybryda gatunkowa, jaką jest ‚Medieval Dynasty’, to właściwie obrany kierunek” – dodał Szymański.

Gra łączy w sobie najlepsze cechy z takich popularnych gatunków, jak survivale, symulatory, RPG czy strategie. Koncentruje się na losach młodego chłopca w okresie średniowiecza, który zapoczątkuje dynastię zdolną rządzić przez pokolenia. Obecnie produkcja jest w dalszym ciągu systematycznie rozwijana i wzbogacana o dodatkową zawartość.

„Od samego początku planowaliśmy rozwijać produkt wspólnie z naszą społecznością, biorąc pod uwagę ich uwagi i sugestie. W tej chwili nasza gra została wzbogacona o szereg kluczowych mechanik i nowych funkcjonalności, a kolejne będą do niej sukcesywnie dodawane, chcemy, aby nasz produkt był w jak największym stopniu dopracowany, kiedy udostępnimy jego pełną wersję graczom. W planach mamy także wykonanie portów na główne platformy konsolowe” – podsumował Szymański.

Render Cube w 2020 r. osiągnął około 6 mln zł zysku netto.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r., zatrudniające 15 osób. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC.

Źródło: ISBnews