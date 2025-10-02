Robyg zakończył subskrypcję i przydzielił obligacje serii PH o wartości 75 mln zł, podała spółka. Przydzielono 75 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda na rzecz 11 podmiotów instytucjonalnych. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. W 2025 r. Robyg pozyskał z emisji obligacji 475 mln zł.

„Z sukcesem zakończyliśmy kolejną emisję obligacji – serii PH – pozyskując 75 mln zł od inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas duże zainteresowanie rynków finansowych, które potwierdza zaufanie do strategii rozwoju Grupy Robyg oraz naszej stabilnej pozycji na rynku nieruchomości. Warto podkreślić, że łączna wartość środków pozyskanych przez nas z emisji obligacji w 2025 roku sięgnęła już 475 mln zł – to istotne wsparcie dla dalszej realizacji naszych projektów inwestycyjnych i rozwoju działalności operacyjnej” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg i Vantage Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie prezes Robyg i Vantage Eyal Keltsh zwrócił uwagę, że Robyg obserwuje stabilny i wysoki poziom sprzedaży.

„Patrzymy z optymizmem na drugą połowę roku i kolejne lata” – powiedział.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

Źródło: ISBnews