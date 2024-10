Albert „Longterm” Rokicki zaprasza na 14. edycję Konferencji Książęca Street. Wydarzenie to dobra okazja do networkingu i pogłębionych rozmów z przedstawicielami spółek z różnych obszarów. Ponadto Albert omawia również bieżące wydarzenia na rynku, wątek IPO, czy wpływ amerykańskich wyborów na europejski rynek.

Debiuty powrócą kiedy? Podczas zaangażowanej hossy, kiedy ponownie wyceny na giełdzie będą znacząco przewyższać te, które spółki by mogły oczekiwać na rynku prywatnym. Pokazując swoje wyniki finansowe, opowiadając o perspektywach – no to to jednak giełda podczas hossy wybacza wiele i też toleruje wyższe mnożniki. Wtedy C/Z na poziomie 20 czy ponad nie jest niczym, co by zniechęcało inwestorów. Allegro było tego doskonałym przykładem. Oni wchodzili na takim mnożniku dosyć wysokim, zresztą Żabka teraz również. No ale to jest fenomen sam w sobie. To jest taka spółka nawet w stylu Buffetta, pokusiłbym się o stwierdzenie. Taka z realnego biznesu, niemalże monopolista w tej swojej niszy. No bo w sumie na rynku warszawskim no to jakaś Stokrotka jeszcze funkcjonuje, jakieś pozostałości po Społem. Natomiast nie ukrywajmy, że giełda nie ma dobrej passy w ostatnich latach, no bo jednak te wyceny nie są kuszące dla spółek, które by chciały ewentualnie rozważać taką giełdę

mówi Albert Rokicki, Założyciel, longterm.pl