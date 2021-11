Grupa Romet zakłada 450 mln zł przychodów oraz EBIDTA na poziomie 54 mln zł netto na koniec bieżącego roku, podała spółka. W kończącym się roku Romet odnotował 35-proc. wzrost sprzedaży w stosunku do 2019 r., a ponadto o 50% zwiększyła sprzedaż w kanałach internetowych. Na koniec 2022 r. grupa planuje uzyskać 600 mln zł przychodów.

„W 2021 r. moglibyśmy wygenerować jeszcze większe przychody, ale podjęliśmy decyzję o utrzymaniu wysokiej jakości naszych produktów i nie zastępowaniu osprzętu tak uznanych marek, jak Shimano lub SRAM tańszymi zamiennikami, na co niestety zdecydowała się część konkurencji. W Romet konsekwentnie stawiamy na najbardziej uznanych partnerów oraz rozwój technologii – nasze ramy produkowane są w Polsce w jednej z najbardziej zrobotyzowanych fabryk ram rowerowych w Europie. Takie podejście zdecydowanie nam się opłaca, bo w 2021 r. odnotowaliśmy ponad 35-proc. wzrost sprzedaży, przy czym duży wpływ na ten wynik miało zwiększenie popytu w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, gdzie zwykle sprzedają się najbardziej zaawansowane modele rowerów” – powiedział wiceprezes Grzegorz Grzyb, cytowany w komunikacie.

Spółka zwraca uwagę, że 2020 rok również był bardzo owocny – przychody ze sprzedaży wyniosły 322,7 mln zł netto, przy czym 147,6 mln wygenerował eksport. Te wyniki pozwoliły firmie utrzymać się na pozycji lidera produkcji rowerów, którą zajmuje od wielu lat. Popyt na jednoślady w czasach pandemii koronawirusa okazał się na tyle duży, że dla większości producentów wyzwaniem stała się nie sprzedaż wyprodukowanych rowerów, a zaspokojenie popytu – jednym z priorytetów było zapewnienie płynności łańcucha dostaw, szczególnie osprzętu rowerowego.

W okresie pandemii na znaczeniu zyskał również kanał sprzedaży w internecie. W 2021 r. Grupa Romet odnotowała 50-proc. wzrost wartości sprzedaży poprzez e-commerce. Na sukces ten wpływ miały decyzje o odpowiednim zaopatrzeniu magazynów, dzięki czemu oferowane w internecie produkty były przez cały czas dostępne dla klientów indywidualnych. Dodatkowo, rozbudowano internetowe platformy sprzedażowe oraz wprowadzono nowe sposoby obsługi klientów w tym kanale, stawiając na dostawę od drzwi do drzwi w 24h od złożenia zamówienia czy możliwość odbioru sprzętu w jednym ze współpracujących z Romet sklepów stacjonarnych na terenie całej Polski. Kolejnym wprowadzonym udogodnieniem jest możliwość zwrotu roweru zakupionego w internecie w ciągu 100 dni od zakupu (zamiast wymaganych prawem 14) czy umożliwienie zakupów ratalnych bądź leasingowych, czytamy dalej.

„Kończący się rok pokazuje nam, że e-commerce będzie jednym z najważniejszych kanałów sprzedaży rowerów również w przyszłości. Zamierzamy wprowadzać dalsze usprawnienia w tym kierunku. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania nowego systemu sprzedaży w intrenecie i szacujemy, że ta inwestycja przyniesie nam kolejne 30% wzrostu przychodów z tego kanału w 2022 r.” – wskazał Grzyb.

Grupa Romet przewiduje, że nadchodzący rok znów będzie rekordowy pod względem sprzedaży rowerów – firma planuje osiągnąć 600 mln zł netto przychodów.

„Z dużym optymizmem patrzymy na rok 2022. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla branży rowerowej kolejny sezon z dużym zapotrzebowaniem na rowery, dlatego przygotowanie nowej kolekcji rozpoczęliśmy znacznie wcześniej niż dotychczas, tak aby odpowiednio zabezpieczyć dostępność naszych rowerów dla rynku i sklepów rowerowych. Jesteśmy w trakcie produkcji nowych modeli a obecnie nasze nowości na sezon 2022 testowane są przez zawodników Romet Factory Team oraz media branży rowerowej” – podkreślił wiceprezes.

Za 20% wszystkich wyprodukowanych rowerów Romet mają odpowiadać rowery elektryczne. Romet zamierza również podtrzymać pozycję lidera, jako największy polski eksporter rowerów do Europy.

„Bycie liderem produkcji i sprzedaży rowerów nieustannie motywuje nas do działania, czujemy się odpowiedzialni za rozwój tej branży i dlatego rok 2022 to dla nas dalsze inwestycje również w kanał sprzedaży detalicznej” – zakończył Grzyb.

Romet to firma rodzinna ze 100% polskiego kapitału, lider w branży jednośladów z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji rowerów. W swoich fabrykach produkuje rocznie ok. 400 tys. rowerów, co stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce. Fabryki Romet zlokalizowane są w siedzibie głównej w Podgrodziu koło Dębicy oraz w Jastrowiu na północy Polski wraz z centrum logistycznym w Kowalewie.

Źródło: ISBnews