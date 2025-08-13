Ronson Development miał 261 mln zł przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych w I poł. 2025 r. wobec 236,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Na przychody miała wpływ wyższa średnia cena sprzedanych mieszkań, wskazano.

„W pierwszej połowie 2025 roku spółka przekazała 399 lokali, w porównaniu do 381 lokali w pierwszej połowie 2024 roku. Przychody ze sprzedaży lokali wyniosły 261 mln zł, wobec 236,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2025 roku stan środków pieniężnych spółki wynosił 214,6 mln zł, co stanowi solidną podstawę do dalszych inwestycji i przyszłego rozwoju. Pierwsza połowa 2025 roku odzwierciedla naszą zdolność do konsekwentnej realizacji założeń, zarówno pod względem liczby przekazanych lokali, jak i wzrostu przychodów. Silna pozycja gotówkowa dodatkowo wzmacnia stabilność finansową spółki i stawia nas w dobrej pozycji do dalszego rozwoju” – powiedział dyrektor finansowy Yaron Shama, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2025 r. Ronson Development sprzedał 183 mieszkania (wobec 258 rok wcześniej). Jak wyjaśnił dyrektor Działu Sprzedaży Andrzej Gutowski, wynikało to z ostrożnej strategii przyjętej w obliczu niepewności rynkowej.

„Zamiast forsować sprzedaż w warunkach spowolnienia, koncentrowaliśmy się na przygotowaniach do momentu, w którym warunki gospodarcze zaczną sprzyjać aktywizacji klientów. W odpowiedzi na zachodzące zmiany uruchomiliśmy nowe inwestycje we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, poszerzając tym samym naszą ofertę w kluczowych lokalizacjach. Patrząc na perspektywy drugiej połowy roku, zakładamy wyraźny wzrost sprzedaży wsparty rosnącym optymizmem wśród nabywców” – wskazał Gutowski.

Spółka podała też, że ma zabezpieczony bank ziemi na 4 460 mieszkań, w tym 526 jednostek przeznaczonych dla LivingGo – platformy najmu instytucjonalnego.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do 2022 r.

Źródło: ISBnews