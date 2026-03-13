Ronson Development miał 430,7 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r., podała spółka. Deweloper sprzedał w ub.r. 542 lokale, a przekazał 620. W tym roku planuje rozpoczęcie inwestycji w 6 nowych lokalizacjach.

„Rok 2025 przyniósł stopniową poprawę aktywności klientów na rynku mieszkaniowym. Po spokojniejszym początku roku kolejne miesiące pokazały wyraźne ożywienie popytu, na które duży wpływ miały obniżki stóp procentowych oraz poprawa dostępności kredytów hipotecznych. Dla wielu osób oznaczało to powrót realnej możliwości zakupu mieszkania, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie roku, kiedy liczba transakcji zaczęła systematycznie rosnąć. Ronson Development sprzedał w 2025 roku 542 lokale, przekazując do tego łącznie 620 mieszkań. Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty: Ursus Centralny, Nowa Północ w Szczecinie oraz warszawska inwestycja Zielono Mi, natomiast w tym roku nasza sprzedaż była mocno zdywersyfikowana na wiele projektów. Szczególnie dobrym okresem sprzedażowym był koniec roku, kiedy aktywność klientów wyraźnie wzrosła. Widzimy jednocześnie, że rynek stopniowo zmierza w kierunku większej stabilizacji. Ceny mieszkań pozostają relatywnie stabilne, a decyzje zakupowe są coraz częściej podejmowane w sposób bardziej przemyślany i długoterminowy” – skomentował dyrektor Działu Sprzedaży Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

„Wchodzimy w 2026 rok z szeroką ofertą i mocnymi podstawami do dalszego rozwoju. Planujemy rozpoczęcie 6 nowych lokalizacji. Obecnie w sprzedaży znajduje się 725 lokali, a kolejne projekty są w przygotowaniu. Zakładamy, że stabilizująca się sytuacja rynkowa oraz poprawiająca się dostępność finansowania będą sprzyjały utrzymaniu aktywności klientów w nadchodzących kwartałach” – dodał.

Ronson to spółka deweloperska, która była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. do 2022 r.

