Zauważalny jest wzrost zainteresowania polskimi spółkami, zarówno wśród inwestorów międzynarodowych, jak i lokalnych, ale jest on na wczesnym etapie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

„Inwestorzy giełdowi powoli zaczynają wchodzić w tryb wakacyjny. Może to być moment uspokojenia na giełdach po dynamicznych wzrostach, jakie miały miejsce od początku roku. Nasze zapatrywania na bieżący rok jednak nie zmieniają się. Polska gospodarka systematycznie rośnie, perspektywy wielu sektorów i spółek ulegają poprawie, wyceny notowanych podmiotów w naszej opinii są nadal atrakcyjne. Zauważamy wzrost zainteresowania polskimi spółkami zarówno wśród inwestorów międzynarodowych, jak i lokalnych, ale jest on na wczesnym etapie. Wszystko to napawa nas optymizmem, uważamy, że w średnim terminie pozytywne tendencje na GPW będą kontynuowane” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Podkreślił, że maj był kolejnym udanym miesiącem dla posiadaczy polskich akcji. Grupujący największe spółki WIG20 zyskał w tym okresie 0,4%. Jeszcze lepiej wypadły spółki o średniej (indeks mWIG40) i małej (indeks sWIG80) kapitalizacji, zyskując odpowiednio 4,2% oraz 1,8%, wymienił zarządzający.

Ostateczny odczyt dynamiki PKB za I kwartał wyniósł 2% r/r i pokazał słuszność przewidywań, że Polska gospodarka napędzana jest aktualnie wzrostem konsumpcji – zarówno tej indywidualnej, jak i publicznej, dodał.

„Poprawę sytuacji polskich konsumentów dostrzegają spółki odzieżowe. Opublikowane za pierwszy kwartał wyniki finansowe przez CCC czy Pepco okazały się lepsze od oczekiwań, ponadto spółki zasygnalizowały zwiększoną skłonność społeczeństwa do zakupów. Obie spółki w swoich indeksach (WIG20 i mWIG40) były liderami wzrostów w maju. Nawet LPP, które w marcu zostało napiętnowane przez raport wydany przez Hindenburg Research, tracąc podczas pamiętnej sesji ponad 30%, odrobiło już całe straty. Mocny rynek pracy, silny złoty, poprawiająca się sytuacja gospodarcza sprzyja też innym spółkom korzystającym na dynamicznym się bogaceniu polskiego społeczeństwa” – napisał Cesarz.

Zmienne nastroje panowały wśród polskich spółek surowcowych. Wzrosty cen złota, srebra i miedzi przełożyły się na dynamiczny i dla wielu nieoczekiwany wzrost kursu akcji KGHM. Dodatkowo wzrosty cen wielu surowców na globalnych giełdach, zachęciły inwestorów do zakupu akcji JSW, Orlen czy Stalproduktu. Optymizmu wystarczyło jednak do około połowy maja, kiedy to korekcie uległy zarówno ceny surowców, jak i kursy wspomnianych spółek, dodał.

Źródło: ISBnews