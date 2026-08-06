Rottneros AB – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotowało 30 mln zł straty netto i 2 mln zł straty EBITDA przy 485 mln zł przychodów w I połowie 2026 r., podał Arctic Paper. Liczone w koronach szwedzkich wyniki były następujące: strata netto wyniosła 76 mln SEK, EBITDA: -6 mln SEK, przychody: 1 234 mln SEK.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,2 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews