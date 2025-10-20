Milisystem S.A., czyli spółka technologiczna notowana na rynku alternatywnym NewConnect i oferująca szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań symulatorów strzeleckich (tzw. trenażerów strzeleckich) opublikowała harmonogram zapisów na akcje serii D w ramach prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak również memorandum informacyjne wskazujące konkretne cele emisyjne. W przypadku wykorzystania pełnej puli 84.350.000 akcji serii D całkowita wartość oferty wyniesie 10.122.000,00 zł – celem spółki jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych na realizację celów emisyjnych, których wykonanie zaplanowano w perspektywie do końca 2026 roku.

Przyjmowanie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych na akcje serii D w ramach wykonywania prawa poboru zaplanowano pomiędzy 20 października i 4 listopada 2025 r. We wskazanym terminie akcjonariusze Milisystem, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D, będą mogli złożyć zapis na akcje nowej emisji za pośrednictwem domów maklerskich – jedno prawo poboru uprawnia do objęcia siedmiu nowych akcji po cenie emisyjnej 0,12 zł.

Przydział akcji i zakończenie oferty – w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem zapisów dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie oferowane akcje – ustalono na dzień 17 listopada 2025 r.

Kluczowym celem emisyjnym, na który spółka planuje przeznaczyć zdecydowanie największą kwotę wpływów z oferty akcji serii D jest rozwój działalności w branży militarnej poprzez inwestycję w produkcję dronów, antydronów, produkcję amunicji małokalibrowej lub obrót amunicją małokalibrową – na zrealizowanie tego celu emisyjnego przewidziano nakłady w wysokości 6.700.000,00 zł.

„Konsekwentnie realizujemy strategię rozszerzania oferty produktowej Milisystem S.A., dostrzegając dynamicznie rosnące potrzeby polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa. Rozpoczęliśmy od inwestycji kapitałowej w obszarze produkcji amunicji małokalibrowej, o czym informowaliśmy jeszcze wczesną wiosną. Teraz natomiast, co oczywiste, chcemy nie tylko wzmocnić naszą obecność na wspomnianym kierunku, ale również poszerzyć profil o dwa nowe segmenty operacyjne, na które widzimy duże zapotrzebowanie, czyli produkcję dronów i antydronów. Czynniki geopolityczne i szybko zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przed nami określone wyzwania, lecz także otwiera szereg nowych, a wcześniej niedostępnych, możliwości rozwojowych. Chcielibyśmy, aby oferowane przez nas rozwiązania w branży militarnej były nie tylko odpowiednio jakościowe, ale również pozwoliły nam wypracować satysfakcjonujący poziom marżowości i trwałą konkurencyjność rynkową” – komentuje Judyta Grzechowiak, Wiceprezes Zarządu Milisystem S.A.

Pozostałe cele emisyjne zakładają wykorzystanie wpływów z oferty akcji serii D na:

– Zapłatę pozostałej kwoty pożyczki dla ALS Zawadzki sp. k. (obecnie: ALS Lep sp. k.) – zakładane nakłady w wysokości 1.585.000,00 zł lub spłatę zadłużenia wynikającego z uzyskanego finansowania pomostowego

Emitent planuje kontynuację długoterminowej współpracy w zakresie produkcji amunicji małokalibrowej z ALS Zawadzki sp. k. (obecnie: ALS Lep sp. k.), której istotnym elementem było udzielenie temu podmiotowi finansowania w formie pożyczki do kwoty 2.085.000,00 zł na wykup linii produkcyjnej do produkcji drutu, służącego do produkcji rdzeni ołowianych na rzecz produkcji pocisków pełno płaszczowych. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 500.000 zł została uruchomiona w maju 2025 r., natomiast termin wypłaty pozostałej kwoty ustalono do 30 listopada 2025 r. – w tym celu Emitent zabezpieczył finansowanie pomostowe.

– Zatowarowanie oraz rozwój sieci sprzedaży – zakładane nakłady w wysokości 800.000,00 zł

Emitent planuje otwarcie sklepu z akcesoriami militarnymi oraz pokrewnym asortymentem, w którym chciałby oferować odzież i obuwie militarne, a także plecaki ewakuacyjne oraz podobne produkty. Sprzedaż byłaby prowadzona poprzez, planowany do otwarcia, sklep internetowy. W celu rozpoczęcia tego rodzaju działalności Emitent planuje również zatrudnienie specjalistów.

– Rozwój trenażera – zakładane nakłady w wysokości 537.000,00 zł

W ramach rozwoju trenażera strzeleckiego WISŁA planowane jest opracowanie i wdrożenie modułowego, sieciowego systemu treningowego do szkoleń strzeleckich i taktycznych, który łączy bardzo wierne odwzorowanie strzelań (poprzez przeprojektowany emiter laserowy i miniaturyzację), zwiększoną immersyjność (reaktywna kamizelka „moduł trafień”) oraz zaawansowane oprogramowanie z funkcjami online, zdalnej konfiguracji i tworzenia scenariuszy wspomaganych AI. System ma umożliwić trening indywidualny i grupowy (tryb Master-Slave), zawody „Online Live” oraz sprzedaż dodatkowych modułów i celów w formie sklepu modułowego.

– Zwiększenie kadry i zasobów ludzkich – zakładane nakłady w wysokości 500.000,00 zł

Emitent w związku z planowanym rozwojem planuje również uzupełnić swój zespół o kolejne osoby z doświadczeniem i kompetencjami z branży militarnej, posiadające dodatkowo wiedzę ekonomiczną oraz biznesową. W planach Emitenta jest nawiązanie współpracy z co najmniej 2-3 ekspertami z branży militarnej.

Źródło: Spółka