Rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektu spółki Creotech Quantum w związku z ofertą publiczną 2,85 mln nowych akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podał Creotech Instruments.

Pod koniec września br. spółka informowała, że prospekt w związku z podziałem Creotech Instruments na część satelitarną i kwantową (Creotech Quantum) może trafić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na przełomie września i października. Spółka liczy, że do akceptacji dojdzie pod koniec roku, zaś finalizacja procesu odbędzie się w I półr. 2026 r.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews