Medicalgorithmics został wybrany przez firmę CRO Simbec-Orion jako dostawca rozwiązań do zdalnej diagnostyki w badaniu klinicznym na zlecenie spółki Molecure, podał Medicalgorithmics. W badaniu z użyciem urządzenia PocketECG IV i chmurowego rozwiązania PC Client weźmie udział około 90 pacjentów w ośrodkach badawczych w Europie i USA.

„To kolejne potwierdzenie, że nasza technologia jest przydatna nie tylko w codziennej diagnostyce pacjentów, ale również w badaniach klinicznych nad potencjalnie nowymi lekami. Warto odnotować, że po raz pierwszy w badaniach klinicznych pacjenci zostaną przebadani najnowszą wersją naszego urządzenia PocketECG IV, które będzie wykorzystywane do kardiologicznej kontroli zapisu reakcji na inhibitor. Udział w badaniach klinicznych wpisuję się w naszą nową strategię rozwoju i otwiera nam drogę do udziału w kolejnych badaniach realizowanych przez polskie i zagraniczne podmioty biotechnologiczne” – powiedziała dyrektor ds. klinicznych i wdrożenia produktów w Medicalgorithmics Magdalena Ślusarczyk, cytowana w komunikacie.

Medicalgorithmics po raz kolejny w tym roku został wybrany do udziału w międzynarodowych badaniach klinicznych. W kwietniu br. AnaCardio (szwedzka firma biofarmaceutyczna) wybrała Medicalgorithmics na dostawcę sprzętu do monitorowania bezpieczeństwa kardiologicznego (PocketECG III) w badaniu klinicznym GOAL-HF1. To podwójnie randomizowane i podwójnie zaślepiane badanie kliniczne fazy Ib/IIa eskalacji dawki i ekspansji kohorty, prowadzone u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF), przypomniano.

Na początku lipca Molecure zawarło z Orion Sante Sarl z siedzibą we Francji (Simbec-Orion) umowę na zorganizowanie i kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego fazy II typu Proof-of-Concept w celu określenia skuteczności klinicznej, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz bezpieczeństwa inhibitora chitynaz OATD-01 u pacjentów z aktywną sarkoidozą płucną. Wartość umowy wynosi ok. 10,1 mln euro, co stanowi równowartość ok. 45 mln zł.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews