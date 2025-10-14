Rubicon Partners zainwestował w Polish Innovation Labs (PIL), spółkę działającą w branży militarnej i technologicznej, podał fundusz. W rundzie inwestycyjnej w wysokości 10 mln zł poza Rubicon Partners wzięli udział również Fundacja Rodzinna Elephant rock Remigiusza Talarka oraz aniołowie biznesu, podał fundusz. Spółka rozważa też pozyskanie jeszcze jednej rundy pre-IPO, przed potencjalnym upublicznieniem na warszawskiej giełdzie w 2026 r.

Spółka Polish Innovation Labs, będąca właścicielem marki Polska Fabryka Amunicji, została założona przez Tadeusza Wiatra, obecnie prezesa zarządu, Cezarego Wiatra oraz Macieja Sabata. PIL dysponuje kompetencjami oraz infrastrukturą niezbędną do wielkoseryjnej produkcji i sprzedaży amunicji małokalibrowej. Posiada m.in. trzy linie technologiczne do elaboracji (składania z komponentów) amunicji małokalibrowej o łącznej wydajności 54 mln sztuk rocznie, magazyny pod obrót specjalny oraz własne laboratorium balistyczne do kontroli jakości gotowych produktów oraz komponentów, podano.

„Obecnie komponenty do produkcji spółka pozyskuje głównie od dostawców z Europy, Azji Zachodniej i USA. Około 80% dostaw realizowanych jest drogą morską, z terminami dostaw od jednego do dwóch miesięcy oraz obowiązkiem płatności w dniu wysyłki. Pozyskana inwestycja pozwoli spółce na dalszy dynamiczny rozwój. W przyszłości planujemy częściowe uniezależnienie się od importu poprzez uruchomienie własnej produkcji wybranych komponentów w naszym zakładzie w Polsce. Spółka rozważa również pozyskanie jeszcze jednej rundy pre-IPO, przed potencjalnym upublicznieniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2026 roku” – powiedział wiceprezes PIL Grzegorz Kubica, cytowany w komunikacie.

„Do końca 2025 roku planujemy uruchomić kolejne dwie linie technologiczne, co pozwoli zwiększyć moce produkcyjne do 90 mln sztuk rocznie. Ponadto, dzięki własnym kompetencjom w zakresie projektowania i budowy maszyn do elaboracji amunicji, w przyszłym roku planujemy instalację pięciu dodatkowych linii, osiągając docelową zdolność produkcyjną na poziomie ok. 180 mln sztuk rocznie” – dodał członek zarządu Maciej Sabat.

Inwestycje planowane na przyszły rok obejmują zakup maszyn i urządzeń, które umożliwią także dywersyfikację produkcji w kierunku komponentów dla branż cywilnych niezwiązanych z obronnością, podano także.

Aktualnie PIL prowadzi sprzedaż amunicji małokalibrowej zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym. Jej odbiorcami są m.in. strzelnice oraz specjalistyczne sklepy z bronią i amunicją, a także instytucje publiczne takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Więzienna, Straż Ochrony Lotniska czy Straż Graniczna.

Rubicon Partners to założony w 2008 roku fundusz działający w modelu venture building, specjalizujący się w aktywnym i operacyjnym budowaniu biznesów na każdym etapie ich rozwoju, głównie z obszarów deeptech (new materials, chemia, biotechologia), IT B2B (transformacja cyfrowa, digitalizacja) oraz transformacja energetyczna (cleantech, OZE).

Źródło: ISBnews