Działająca w branży e-commerce spółka Simple Day, właściciel marki Twój Cel To, rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji, w ramach której oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent ustalił maksymalną cenę akcji na 16 zł za jedną akcję. Już jutro, 16 listopada rozpoczyna się proces budowy księgi popytu, który potrwa do 30 listopada. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona 1 grudnia. Zapisy na akcje będę prowadzone od 2 do 9 grudnia. Przydział akcji planowany jest na 10 grudnia. Środki pozyskane z IPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To, rozbudowę portfolio produktów Simple Day oraz ekspansję na rynki zagraniczne w krajach UE. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Oferta publiczna poprzedza planowany na I połowę 2022 roku debiut Spółki na rynku NewConnect. Po trzech kwartałach br. firma odnotowała wzrost przychodów netto do poziomu 14 mln zł, zysk netto wyniósł ponad 5 mln zł.

W ramach rozpoczynającego się IPO inwestorzy mają możliwość objęcia do 625.000 akcji Simple Day S.A., co stanowiłoby 9,43 proc. udziału we wszystkich akcjach Spółki po ofercie. Maksymalna cena emisyjna za jedną akcję została ustalona na 16 zł, co implikuje wycenę pre-money Simple Day w wysokości 96 mln zł.

– Mamy ambitne plany rozwoju oraz pomysły na rozbudowę linii produktowej, w czym pomogą nam środki pozyskane od inwestorów. Sukces emisji przyspieszy także realizację założeń związanych z ekspansją zagraniczną produktów Simple Day. W Q2 2022 roku planujemy rozpoczęcie ekspansji zagranicznej do krajów sąsiednich. Chcemy powielić model biznesowy funkcjonujący w Polsce i stworzyć lokalne marki, wykorzystując know-how marki Twój Cel To – mówi Michał Karewicz, prezes zarządu Simple Day. – Oferta publiczna poprzedza nasze plany związane z rynkiem kapitałowym. Z debiutem Simple Day na NewConnect celujemy w pierwszą połowę 2022 roku – dodaje.

Proces oferty publicznej akcji Simple Day S.A. koordynuje Dom Maklerski INC S.A.

Simple Day to właściciel m.in. marki Twój Cel To. Spółka w jej ramach oferuje szeroki wachlarz suplementów diety, które cieszą się dużą popularnością wśród polskich konsumentek. Misją marki jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które troszczą się o zdrowie i dobre samopoczucie. Firma koncentruje się na oferowaniu rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne poprzez odpowiednio dobrane suplementy. Koncepcje produktów powstają w autorskim dziale R+D Simple Day.

– Wielkimi krokami zbliżamy się do pierwszego miliona sprzedanych produktów. Nasza strategia zakłada dalszy organiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy, zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy odbiorców. Naszą przewagą jest kilkuletnie doświadczenie na rynku e-commerce oraz nowoczesne podejście do sprzedaży, realizowanej za pośrednictwem własnych kanałów. Model biznesowy Simple Day jest bardzo zoptymalizowany. To wszystko pozwala nam na bezpośredni kontakt z klientami i szybką reakcję na ich potrzeby, przy zachowaniu wysokiej marży–mówi Michał Karewicz, prezes zarządu i akcjonariusz Simple Day.

Równolegle do prowadzonej marki Twój Cel To, Simple Day rozwija markę 4TheBest, która skierowana jest do graczy. W jej ramach oferowane są suplementy przeznaczone zarówno dla amatorów jak i zawodowych przedstawicieli e-sportu. Produkty 4TheBest w bezpieczny sposób poprawiają wydolność i koncentrację. Oferta zawiera także linię regeneracyjną, która wspomaga wyciszenie organizmu i poprawia jakość snu.

Simple Day S.A., dzięki doskonale sprofilowanej ofercie i efektywnym działaniom marketingowym, od kilku kwartałów notuje bardzo dobre wyniki. W I półroczu br. Spółka odnotowała wzrost przychodów netto, które wyniosły blisko 10 mln zł, w tym czasie EBIT przekroczył 4,5 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 3,7 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 roku Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ponad 14 mln zł (dla porównania w 2020 roku w analogicznym okresie osiągnęły one 12,7 mln zł). Zysk netto od stycznia do września 2021 r. wyniósł 5 mln zł.

Ponadto Simple Day podtrzymuje strategię bycia spółką dywidendową. W 2021 roku firma wypłaciła akcjonariuszom 100% wypracowanego zysku netto. W 2020 roku zysk netto wyniósł prawie 6,2 mln zł.

Harmonogram Oferty Publicznej Terminy Publikacja Memorandum Informacyjnego 15 listopada 2021 r. Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building) 16 listopada 2021 r. – 30 listopada 2021 r. Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji 1 grudnia 2021 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów 2 grudnia 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje składanych w formie papierowej 9 grudnia 2021 r. godz. 15:59 Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej 9 grudnia 2021 r. godz. 23:59 Dzień przydziału Akcji 10 grudnia 2021 r.

