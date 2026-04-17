Rex Concepts rozpoczyna ofertę nie więcej niż 32 mln akcji nowej emisji serii C, a Rex Invest CEE (akcjonariusz sprzedający) oferuje w związku ze strukturą stabilizacji nie więcej niż 3 555 555 istniejących akcji serii B, podała spółka w prospekcie. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na poziomie 17,5 zł za akcję.

8 kwietnia Grupa ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) oraz debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 17-23 kwietnia. 24 kwietnia planowana jest publikacja informacji o ostatecznej cenie dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 24-28 kwietnia, przydział akcji oferowanych inwestorom indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW nastąpi 30 kwietnia, a przewidywany pierwszy dzień notowania praw do akcji to 7 maja br., wynika z dokumentu.

„Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie około 560 mln zł […]. Spółka określa szacunkową wartość wpływów netto na około 528 mln zł. […] Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na realizację swoich celów strategicznych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach, na których grupa prowadzi aktualnie działalność oraz realizację wybranych możliwości dalszego rozwoju. Spółka dzieli swoje cele strategiczne na cele główne oraz cele wspierające. Spółka planuje przeznaczyć około 46% wpływów netto z oferty na wskazane poniżej cele główne Grupy. Spółka planuje przeznaczyć około 130 mln zł na realizację aktualnego biznesplanu grupy […]. Środki te mają w szczególności zostać przeznaczone na sfinansowanie rozwoju portfela restauracji poprzez otwarcia nowych lokalizacji zgodnie z planowanym programem rozwoju zakładającego otwarcie około 70 nowych restauracji w 2026 r. oraz kontynuację ekspansji na poziomie ponad 80 restauracji rocznie w kolejnych latach. Restauracje te będą otwierane w lokalizacjach o wysokim natężeniu ruchu w obszarach miejskich, handlowych i transportowych w Polsce, Czechach i Rumunii” – czytamy w prospekcie emisyjnym.

Spółka planuje także przeznaczyć około 110 mln zł na przyspieszenie ekspansji sieci restauracji Burger King i Popeyes ponad poziomy założone w aktualnym biznesplanie.

Ponadto Rex Concepts zamierza przeznaczyć około 54% wpływów netto na cele wspierające. Cele wspierające grupy są związane z planami, projektami i inicjatywami, które znajdują są na relatywnie wczesnym etapie rozwoju, przy czym spółka rozważa i analizuje wiele takich inicjatyw i nie wyklucza, że w toku prac i analiz pojawią się także nowe projekty, które zidentyfikuje. Spółka nie podjęła wiążących decyzji odnośnie realizacji tych celów, dlatego też nie jest w stanie dokładnie określić w jaki sposób wpływy netto z oferty zostaną rozdzielone między poszczególne cele, podsumowano.

Grupa Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi, działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.

