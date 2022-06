Spowolnienie gospodarcze, szalejąca inflacja, zaostrzająca się polityka banków centralnych czy zerwane łańcuchy dostaw – to właśnie te czynniki zdominowały nastroje panujące na rynkach finansowych. Dzisiejsza sesja giełdowa nie jest wyjątkiem i po raz kolejny testuje nastroje inwestorów, którzy nieustannie analizują możliwości wystąpienia światowej recesji.

Mimo iż w kręgu analityków giełdowych rewizja raportu o PKB nie wywołuje nadmiernej ekscytacji, tak dzisiaj sytuacja stała się zupełnie odmienna, a to za sprawą danych o wydatkach konsumenckich, które w pierwszym kwartale wyniosły zaledwie 1,8%. To znacznie poniżej oczekiwań i poprzedniego odczytu na poziomie 3,1%. Odczyt ten zasadniczo wskazuje na osłabienie gospodarcze, które powinno się nasilić wraz z wpływem podwyżek stóp procentowych przez Fed. Co więcej, przewodniczący Fed Powell podtrzymał dzisiaj, że gospodarka amerykańska jest dobrze przygotowana na zacieśnienie polityki.

Ostateczne dane dla Q1 pokazały spadek PKB na poziomie 1,6% w tempie annualizowanym, przy oczekiwaniu -1,5% oraz przy takim samym poprzednim poziomie. Co więcej, dane inflacyjne pokazują, że presja cenowa była również większa niż wstępnie oceniano. Deflator PKB wypada na poziomie 8,3% przy oczekiwaniu 8,1% oraz przy takim samym poprzednim poziomie.

Dodatkowym czynnikiem zagrożenia jest również sam sposób reagowania członków FED, którzy nadal w większości przypadków nie prognozują wystąpienia recesji. Ryzyko zbyt wolnego reagowania na zagrożenia, może doprowadzić do nadmiernego zaostrzenia polityki przez Fed, co zdusi gospodarkę i zwiększy szansę na wystąpienie recesji jeszcze w tym roku.

Podczas ostatniej godziny handlu w Europie WIG20 traci 0,25%. DAX traci ok. 1,5%, natomiast na Wall Street sytuacja po publikacjach danych pozostaje nadal mieszana. S&P 500 zyskuje 0,05%, DJIA rośnie o 0,5%, natomiast Nasdaq traci 0,05%.

Źródło: XTB / Mateusz Czyżkowski