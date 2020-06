Ryvu Therapeutics odnotowało 4,31 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 9,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,97 mln zł wobec 9,7 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła odpowiednio: 2,54 mln zł wobec 8,02 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody razem z działalności operacyjnej sięgnęły 13,61 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 8,72 mln zł rok wcześniej.

„W ubiegłym kwartale Ryvu Therapeutics zwiększyło przychody o 56% do 13,6 mln zł. Przychody z tytułu umów partneringowych wzrosły do 7,8 mln zł vs 1,1 mln zł w I kw. 2019. Koszty operacyjne związane z głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki był w ubiegłym kwartale na stabilnym poziomie i wyniosły 18,6 mln zł wobec 18,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Strata operacyjna zmniejszyła się do blisko 5 mln zł wobec 9,7 mln zł w 1Q 2019. Na koniec marca 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły ponad 51 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Miniony kwartał obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Ryvu Therapeutics. Pomimo przeciwności jakie przyniósł czas pandemii COVID-19, udało nam się osiągnąć szereg istotnych kamieni milowych, w tym na etapie klinicznym, takie jak pomyślne ukończenie fazy I dla SEL24/ MEN1703 w ostrej białaczce szpikowej, a także otrzymanie statusu leku sierocego dla SEL120 w leczeniu pacjentów z AML. Otrzymaliśmy również dodatkowe dofinansowanie w celu wsparcia rozwoju naszego programu syntetycznej letalności, a wszystko to wraz z bardzo dobrymi danymi w projektach wczesnej fazy, pozwala nam z powodzeniem kontynuować naszą misję odkrywania i opracowywania leków, które poprawią życie pacjentom onkologicznym i ich rodzinom” – skomentował prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews