Ryvu Therapeutics odnotowało 10,94 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 10,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,5 mln zł wobec 11,07 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 7,35 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 8,31 mln zł rok wcześniej, w tym przychody ze sprzedaży wyniosły 0,49 mln zł wobec 0,65 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z dotacji wyniosły 6,8 mln zł wobec 7,55 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2020 r. spółka miała 31,69 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 44,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej wysokości 37,33 mln zł w porównaniu z 34,14 mln zł rok wcześniej, w tym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,34 mln zł wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, a przychody z dotacji sięgnęły 21,3 mln zł wobec 29,9 mln zł rok wcześniej. W 2020 roku spółka uzyskała 15,4 mln zł przychodów z tytułu umów partneringowych, wobec 3,8 mln zł w 2019 r.

„Osiągnięty wynik finansowy jest zgodny ze strategią Ryvu Therapeutics, gdyż spółka koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju” – czytamy w komunikacie.

Koszty operacyjne związane głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki wyniosły 73 mln zł w 2020 r. wobec 79,5 mln zł przed rokiem.

Na koniec grudnia 2020 r. płynne środki finansowe spółki wynosiły 161,2 mln zł.

„Rok 2020 był dla nas bardzo intensywny. Ogłosiliśmy nową strategię spółki, osiągnęliśmy znaczące postępy w rozwoju projektów klinicznych, a także sfinalizowaliśmy największą w naszej trzynastoletniej historii inwestycję we własne centrum badawczo-rozwojowe, zakończoną przeprowadzką do nowej siedziby. Pracujemy bardzo intensywnie, aby wprowadzić nowe metody leczenia dla pacjentów onkologicznych, a rok 2021 zapowiada się jako rok ważny i przełomowy w rozwoju Ryvu” – powiedział prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

2020 był pierwszym pełnym rokiem działalności Ryvu jako niezależnej spółki – po wydzieleniu segmentu usługowego do Selvity, Ryvu skupia się wyłącznie na odkrywaniu i rozwoju własnych małocząsteczkowych terapii onkologicznych.

Według prezesa, rok 2021 zapowiada się jako okres przełomowy dla firmy.

„Przede wszystkim po raz pierwszy w naszej historii przedstawimy dane kliniczne z programu, do którego posiadamy pełnię praw – RVU120, który w dużej mierze określi perspektywy korporacyjne dla Ryvu, jako dojrzałej spółki biotechnologicznej, budującej solidną ścieżkę rozwoju obszaru klinicznego i zmierzającej do pierwszych zatwierdzonych terapii. Z niecierpliwością czekamy również na wyniki fazy II badania klinicznego SEL24 (MEN1703), które Menarini potencjalnie opublikuje w drugiej połowie tego roku. Zamierzamy również w 2021 r. aktywnie działać w obszarze rozwoju naszego biznesu oraz postaramy się zapewnić dodatkowe finansowanie grantowe programów Ryvu” – napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews