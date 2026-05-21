Pozycja gotówkowa Ryvu Therapeutics wynosiła 74,6 mln zł wg stanu na 15 maja br. Jednocześnie Ryvu zabezpieczyło 87,5 mln zł nierozwadniającego finansowania grantowego, podała spółka.

W I kwartale 2026 r. Ryvu osiągnęło przychody z działalności operacyjnej (wtymprzychody z dotacji) w wysokości 21,7 mln zł, wobec 21,0 mln zł w analogicznym okresie 2025r. Koszty operacyjne, związane głównie z działalnością badawczo-rozwojową, z wyłączeniem wyceny udziałów w NodThera oraz niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego, wyniosły wIkwartale 2026 r. 34,0 mln zł, w porównaniu do 47,8 mln zł w I kwartale 2025 r., czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. strata EBITDA została ograniczona do 10,0 mln zł, wobec straty 35,3 mln zł rok wcześniej. W raportowanym okresie spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 12,5mlnzł, wobec straty na poziomie 24,3 mln zł wanalogicznym okresie roku poprzedniego (uwzględniając wynik netto przypisany akcjonariuszom zwykłym, wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego), podano także.

„Wyniki kliniczne uzyskane w badaniach fazy II RIVER-81 oraz POTAMI-61 wspierają dalszy rozwój romacyklibu zarówno w ostrej białaczce szpikowej, jak i mielofibrozie. W oparciu o dostępne zasoby oraz dotychczas wygenerowane dane kliniczne podjęliśmy decyzję o priorytetowym rozwoju programu w AML poprzez dodatkowe włączenie około 30 pacjentów do badania RIVER-81. Równolegle uzyskaliśmy dobre wyniki w naszych projektach wczesnej fazy, w tym RVU305 – naszym potencjalnie najlepszym w swojej klasie MTA-kooperatywnym inhibitorze PRMT5 oraz platformie ONCO Prime. Projekty realizowane we współpracy z naszymi partnerami posuwają się naprzód, zbliżając nas do potencjalnie istotnych kamieni milowych” – powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w materiale poświęconym wynikom.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

