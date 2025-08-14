Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ Prime Bit Games z wierzycielami, podała spółka.

„W ramach układu wierzyciele publiczno-prawni otrzymają 100% wartości wierzytelności, obejmujących należności główne, odsetki i należności uboczne. W przypadku wierzycieli prywatnoprawnych spłaty wyniosą 39% wartości należności głównych. Pozostała kwota należności głównych oraz całość odsetek i należności ubocznych zostanie umorzona. Spłata wszystkich wierzytelności nastąpi w 30 równych, miesięcznych ratach. Pierwsza płatność nastąpi w 6 miesiącu następującym po miesiącu, w którym dojdzie do stwierdzenia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu” – czytamy w komunikacie.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu oraz formalnym stwierdzeniu przez sąd jego prawomocności, spółka przystąpi do wykonywania układu zgodnie z jego warunkami, dodano.

PrimeBit Games to notowany na NewConnect deweloper gier.

Źródło: ISBnews