Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom. Decyzja kończy trwający blisko dekadę proces restrukturyzacyjny i otwiera nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa, które wkrótce stanie się ważnym elementem struktury kapitałowej Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), podała ARP.

Po uprawomocnieniu się decyzji sądu spółka zyska stabilne podstawy do długoterminowego rozwoju, a jej zasoby infrastrukturalne będą mogły zostać w pełni wykorzystane w ramach synergii z Grupą ARP. Hawe Telekom, jako operator posiadający istotną infrastrukturę przesyłową i kompetencje w obszarze krytycznych usług telekomunikacyjnych, zachowa swoją tożsamość operacyjną, jednocześnie zyskując zaplecze inwestycyjne i strategiczne wsparcie, podkreślono.

„Zatwierdzenie układu przez sąd to moment przełomowy nie tylko dla Hawe Telekom, ale i dla całego sektora strategicznej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. To symboliczne zamknięcie trudnego rozdziału i równocześnie otwarcie nowej perspektywy rozwoju. Celem Agencji Rozwoju Przemysłu jest nie tylko stabilizacja spółki, lecz także uczynienie z Hawe Telekom filaru bezpieczeństwa komunikacyjnego państwa oraz lidera innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki cyfrowej” – powiedział prezes ARP Bartłomiej Babuśka, cytowany w komunikacie.

Wysokie poparcie dla układu – 99% głosów „za” w ujęciu ilościowym oraz 87% w ujęciu kapitałowym potwierdza zaufanie wierzycieli do przyjętej strategii naprawczej, podkreślono także.

W sierpniu sędzia komisarz wydała postanowienie stwierdzające przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom, a przyjęty przez wierzycieli układ zakłada nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu ok. 99% akcji spółki Hawe Telekom w zamian za przysługujące ARP wierzytelności przy gotówkowej spłacie pozostałych wierzycieli w ciągu 3 lat od uprawomocnienia się układu, na warunkach określonych w układzie.

ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Hawe Telekom jest operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne dla innych operatorów („carriers’ carrier”). Kieruje ofertę do operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji kablowych, dostawców Internetu, zarówno krajowych jak i zagranicznych podmiotów działających w branży telekomunikacyjnej w tym wszystkich operatorów sieci światłowodowych.

