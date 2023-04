2022 rok to dla Brand24 22 mln zł przychodu. Spółka odnotowała najlepszy rok w historii. Wpływ na to miała m.in. udana przebudowa modelu cenowego.

„Zrobiliśmy 22 mln zł przychodu na 2022 rok, więc jest jakaś spójność z datami. To jest 40% wzrostu rok do roku, jednocześnie czterokrotny skok zysku operacyjnego. Wzrosła bardzo mocno EBITDA (79%) do kwoty 5,3 mln zł, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten rok wypadł, choć apetyty mamy większe. Liczymy nie tylko na utrzymanie tego tempa w tym roku, ale także, że uda się zrobić bardzo mocny 2023” – mówi Michał Sadowski, Prezes Zarządu, Brand24 SA.

W materiale informacje dotyczące: