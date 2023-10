Spółka SDS Optic trafiła do elitarnego grona podmiotów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. To pozwala znacznie rozwijać dotychczasowe działania spółki.

Wchodzimy do wąskiego, bardzo elitarnego grona zarówno polskich jak i europejskich spółek, które taką umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym podpisały. Jest to pewnego rodzaju ekstraliga europejskiego biotechu. Chociażby Ryvu, które w zeszłym roku również taką umowę podpisało czy kiedyś Scope, który wiemy, że też został wsparty przez EBI na pewnym etapie rozwoju i dzięki temu mogli doprowadzić do jednego z największych sukcesów w polskim biotechu, medtechu w ostatnich latach

mówi Mateusz Sagan, Dyrektor ds. operacyjnych i rozwoju biznesu, SDS Optic SA